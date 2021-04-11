Москвичей пригласили на экскурсию по "космическим" местам столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В чат-боте Мосгорнаследия появилась новая экскурсия по столице ко Дню космонавтики, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что экскурсии проведет виртуальный гид Лев-хранитель на платформе мессенджера Telegram.
"В этот памятный день приглашаем вас совершить прогулку по Москве "космической". Виртуальный экскурсовод Лев-хранитель в нашем чат-боте проведет вас по самым "космическим" местам города и сообщит о них самые интересные факты", – подчеркнул Емельянов.
Экскурсия стартует у гостиницы "Космос" возле ВДНХ. Затем москвичи пройдут до кинотеатра "Космос". По дороге они увидят монумент "Покорителям космоса" и посетят аллею Космонавтов с установленными на ней памятниками ученым-ракетостроителям и космонавтам.
Также москвичи узнают историю Музея Космонавтики. Экскурсия завершится осмотром павильона "Космос" на ВДНХ.
Ранее на сайте Минобороны РФ появился раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. В нем представлены документы из архивов, связанные с подготовкой к полетам на орбиту, а также краткие биографии космонавтов.
В министерстве уточнили, что документы и снимки передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы. Личные дела офицеров Военно-воздушных сил – Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова – опубликованы впервые.
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