Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершилась реконструкция кинотеатра "Саяны". Теперь на его месте появится общественный центр с одноименным названием. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что ведомство выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
Уточняется, что в рамках работ была проведена перепланировка, обновлены инженерные коммуникации. Площадь объекта составляет порядка 4,5 тысячи квадратных метров.
В "Саянах" появятся четыре кинозала, кафетерий, бар, мини-маркет, непродовольственные магазины и служебные помещения.
"К проверкам общественного центра "Саяны" привлекали специалистов Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", – добавил Войстратенко.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Москве реконструируют и возведут 15 объектов культуры. Среди них четыре театра и столько же музеев.
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