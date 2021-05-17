Реконструкцию улицы Барклая могут завершить в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/МОСПРОЕКТ-3

Реконструкцию улицы Барклая планируется закончить к середине 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Улицу Барклая и прилегающие к ней проезды реконструируют в три этапа. Эту улицу расширят до трех полос для движения в каждую сторону на участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Для движения в каждую сторону до двух полос расширят Промышленный и Багратионовский проезды.

Также запланировано строительство нового путепровода через железнодорожные пути. Старый имел три пролета, в новом же собираются сделать семь, что позволит провести под ним дублер Кутузовского проспекта.

Ранее стало известно, что участок улицы Верхние Поля – от улицы Марьинский Парк до МКАД – расширят до шести полос, по три в каждую сторону. Работы идут в рамках строительства Южной рокады.

