Участок улицы Верхние Поля расширят до шести полос

15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участок улицы Верхние Поля, протяженность которого составляет три километра, расширят до шести полос в рамках строительства Южной рокады. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заммэра города Андрея Бочкарева, на данный момент специалисты ведут реконструкцию улицы. Здесь планируется реконструировать участок от улицы Марьинский Парк до МКАД протяженностью три километра.
"Для удобства автомобилистов двухполосный участок дороги будет расширен – здесь организуют по три полосы для движения в каждом направлении. К настоящему времени на четверти участка уже уложен верхний слой автомобильной дороги", – уточнил Бочкарев.
По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в рамках проекта построено порядка одного километра теплосетей и проведено переустройство около 60 тысяч метров кабельных линий, а также установлено четыре светофора.
Ранее сообщалось, что новый пешеходный мост через реку Яузу построят в Басманном районе. Известно, что мост протяженностью 320 метров будет построен между Госпитальным и Рубцовским мостами.
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