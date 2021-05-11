С начала года в Москве выделили 70 гектаров земли на строительство транспортных объектов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала года власти Москвы выделили около 70 гектаров земли на строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), мостов и дорог. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"С начала 2021 года был заключен 81 договор для создания новых объектов транспортной инфраструктуры. На территории площадью 70 гектаров будут построены транспортно-пересадочные узлы, путепроводы, а также пройдет реконструкция набережных и дорог", – пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году новые путепроводы появятся над путями Рижского, Горьковского, Казанского и Курского направлений Московской железной дороги. Будут реконструированы улицы Боженко, Кубинка, Крылатская, Ярцевская, Краснобогатырская, Донецкая и Волгоградский проспект. Откроется также несколько транспортно-пересадочных узлов, среди них: "Ярославская", "Лесопарковая", "Верхние Лихоборы" и "Люблино". Между тем в 2021 году 15,5 гектара земли выделят под строительство технологической части ТПУ "Петровско-Разумовский", которая объединит серую, салатовую ветки метро и две линии центральных диаметров.

Как отметил глава Дептранса Максим Ликсутов, параллельно будут развивать и улучшать привлекательность набережных для пешеходов. Обновление ждет Карамышевскую набережную и набережную между Филевским парком и театром "Мастерская Петра Фоменко".

Ранее стало известно о планах властей построить на базе будущей станции "6-я Радиальная улица" Бирюлевской линии метро новый транспортно-пересадочный узел. Специалисты уже приступили к подготовке соответствующего проекта.

