Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Еще четыре участка временных велополос появились в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Прошлой ночью в Москве появились еще четыре участка временных велополос – коллеги из комплекса городского хозяйства нанесли их в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, Мячковском бульваре и дублере Люблинской улицы", – говорится в сообщении.

Ранее в Дептрансе анонсировали появление временных велополос не только в центре, но и в Академическом районе, Люблине, Марьине, Отрадном и Строгине. Первый участок протяженностью 1,1 километра открылся на Лесной улице в мае.

Также сообщалось, что в приложении "Московский транспорт" появилась возможность аренды велосипеда. Пользователи могут приобретать абонемент на сутки, месяц или целый сезон, построить мультимодальные маршруты, посмотреть историю поездок.

