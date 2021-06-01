Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Еще четыре участка временных велополос появились в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"Прошлой ночью в Москве появились еще четыре участка временных велополос – коллеги из комплекса городского хозяйства нанесли их в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, Мячковском бульваре и дублере Люблинской улицы", – говорится в сообщении.
Ранее в Дептрансе анонсировали появление временных велополос не только в центре, но и в Академическом районе, Люблине, Марьине, Отрадном и Строгине. Первый участок протяженностью 1,1 километра открылся на Лесной улице в мае.
Также сообщалось, что в приложении "Московский транспорт" появилась возможность аренды велосипеда. Пользователи могут приобретать абонемент на сутки, месяц или целый сезон, построить мультимодальные маршруты, посмотреть историю поездок.
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