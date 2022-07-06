Колесо обозрения на ВДНХ откроют до конца летнего сезона. Об этом сообщает "Российская газета".

После запуска оно станет самым высоким в Европе. В настоящее время монтажники устанавливают кабины. Всего их будет 30, половину уже установили.

Колесо обозрения возводят по современным технологиям. Например, чтобы исключить раскачивание кабин, предусмотрена особая система стабилизации, со своим двигателем и тормозным механизмом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.