Москвичей пригласили послушать живую музыку в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Джаз-бэнды, духовые оркестры и молодые творческие коллективы будут выступать в столичных парках и зонах отдыха в течение июля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что концерты будут проходить в 19 столичных парках.
"Посетителей ждут выступления в самых разных жанрах – от джаза и классики до современных музыкальных направлений", – отметила Сергунина.
Струнный ансамбль "PG квинтет" с классическими и современными эстрадными композициями в оригинальных аранжировках выступит в Парке Горького. Концерты пройдут 10 июля возле обсерватории, 24 июля – на смотровой площадке главного входа и 31 июля – в ажурной беседке с 19:00 до 20:30.
Каждую субботу с 15:00 до 16:00 в Измайловском парке будет выступать оркестр спасателей Москвы со старинными вальсами и маршами, ретрохитами, джазовыми и популярными мелодиями. При этом возле здания дирекции парка каждое воскресенье будет играть ансамбль "Сфорцандо", в составе которого две скрипки, альт, контрабас, бас-гитара, виолончель и клавишные. Концерты будут проходить с 17:00 до 18:00.
Джазовые концерты будут проходить каждый четверг с 19:30 на главной сцене "Ракушка" в саду имени Баумана. При этом по пятницам в 19:00 в парке будут играть молодые авторы, исполняющие инди, поп, рок, джаз, соул и кантри.
Органные концерты будут проходить в дворце в музее-усадьбе "Кусково" по средам и субботам. Бесплатно посетить концерты исполнителей, победивших в пилотном сезоне проекта "Уличный артист в парках", можно в парках "Красная Пресня", "Фили", саду "Эрмитаж" и других.
Ранее сообщалось, что акция "Московская музейная неделя" повторно пройдет в столице с 11 по 17 июля. Сергунина рассказала, что бесплатно можно будет посетить 39 музеев. Представитель мэрии добавила, что на некоторых площадках можно ознакомиться с выставками работ именитых фотографов.
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