Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ постепенно принимает окончательный вид. Специалисты продолжают устанавливать на него пассажирские кабины. Они облицованы многослойным стеклом, чтобы солнце не слепило пассажиров и не мешало обзору.

В любое время года в кабинах будет поддерживаться температура 22 градуса. При этом пол у некоторых из них будет прозрачным, а посадка будет производится через специальный павильон, из которого люди сразу будут попадать на приличную высоту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.