"The City": кинопрокатные новинки июля

На первой июльской неделе появилось много новинок в кинопрокате. В прокат вышли мотивационная комедия с Кристиной Асмус, а также аниме про авиаторов.

Вышел российский фильм "Булки". Главная героиня Кристины Асмус случайно оказалась на Шри-Ланке без денег и документов. С новыми знакомыми она будет торговать булками на роскошных пляжах на побережье Индийского океана.

Анимационная премьера от японских мультипликаторов – "Влюбленные в небо". Это история о подростковых хобби. Тамаки Цуру – обыкновенная девочка, которая все свободное время проводит на тренировках по волейболу. Однажды она случайно попала мячом в планер одноклассника. Поскольку оплатить ремонт не было возможности, Тамаки вступает в авиационный клуб в качестве помощницы. Так небо стало ее главной страстью.

Подробнее о премьерах – в сюжете проекта The City