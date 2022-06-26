Выставка Tilimilitryandia "Мультики" откроется в Москве 30 июня

Фото: предоставлено галереей Otokomae

30 июня в 19:00 в галерее Otokomae откроется Tilimilitryandia: в нескольких пространствах галереи, включая два уровня крыши, художники представят холсты, скульптуры и масштабные росписи стен и элементов крыши. Студенты Московской школы кино проведут перфомансы без привязки к сцене, а дизайнеры из мира моды в формате перформанс-акций покажут свои коллекции (некоторые из них созданы специально для события).

Tilimilitryandia – страна, которую придумали четыре художника. Их первое путешествие случилось на Даче поэта Маяковского. Тогда к ним пришли разные авторы: художники, поэты, актеры, танцоры, дизайнеры, музыканты – они продолжили создавать Тилимилитряндию вместе. Здесь каждый может быть, кем он хочет, и создавать то, что хочет.

Среди участников второй встречи – Cергей Суфлев, Андрей Соул, Андрей Богатырев, Саша Овал, Кос Дишер, Наталья Дорогина, Ирина Кочергина, Dj Kruzhalov и другие.

"В мультиках все можно: ходить на мягких лапах, излучать свет из кончиков пальцев, растворяться в пространстве, оставляя только улыбку, – этим мы и займемся на нашей новой встрече! Кстати, наша страна волшебная, поэтому на открытии ждем вас в волшебных образах" – сказал один из организаторов и участников события Андрей Соул.

Выставка продлится до 14 июля, вход свободный.

Ранее на площадке "Фанерон. Город мечты" на ВДНХ в рамках Московской недели моды открылся фестиваль косплея. В нем принимают участие как опытные, так и начинающие косплееры. Также на площадке работает маркет с широким выбором аниме-товаров, комиксов и аксессуаров, проходят бесплатные концерты артистов и диджеев.