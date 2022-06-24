Писатель Джордж Мартин примет участие в создании сиквела "Игры престолов"

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Писатель Джордж Мартин заявил, что примет участие в создании спин-оффа "Игры престолов" о Джоне Сноу, который станет продолжением оригинального сериала. Об этом сообщает "Газета.ру".

Автор серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня", на которой основан сюжет "Игры престолов", рассказал, что рабочее название нового проекта – Snow. По словам Мартина, в настоящее время ведется разработка сценария.

"Это была идея Кита Харингтона (исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов". – Прим. ред.). Я не могу назвать имена сценаристов и шоураннеров, но их тоже привел Кит. Они потрясающие", – сказал писатель.

Мартин добавил, что не все проекты доходят до запуска после создания сценария. Писатель выразил надежду, что на экраны выйдут хотя бы один или два спин-оффа "Игры престолов".

Ранее стало известно, что HBO разрабатывает продолжение сериала "Игра престолов", главным героем которого станет Джон Сноу. По данным издания, главную роль может исполнить Кит Харингтон. В настоящее время HBO разрабатывает семь проектов по вселенной "Игры престолов".

