Джордж Мартин признался, что хочет соперничать с сериалом по "Властелину колец"

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Автор серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня", на которой основан сериал "Игра престолов", Джордж Мартин признался в желании обойти по числу премий "Эмми" сериал по "Властелину колец". Об этом сообщает "Газета.ру".
"Если они (создатели "Властелина колец". – Прим. ред.) выиграют шесть премий "Эмми" – а я хочу верить, что они это сделают – то я надеюсь, что мы выиграем семь", – сказал писатель.
Он также рассказал, что не понимает, почему все сравнивают "Дом дракона", приквел "Игры престолов", с сериалом по "Властелину колец", однако подчеркнул, что все это способствует развитию жанра. Сам Мартин хотел бы видеть больше подобных проектов на телевидении, поскольку любит фэнтези.
В середине февраля Amazon представил тизер-трейлер сериала, основанного на произведениях Джона Толкина. Шоу получило название "Властелин колец: Кольца власти". Сериал расскажет о событиях, которые произошли до времени действия трилогий "Хоббит" и "Властелин колец", которые экранизировал режиссер Питер Джексон.
Позже в Сети появился первый трейлер сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов". Сериал расскажет о событиях за много лет до сюжета основного шоу, в частности о гражданской войне семейства Таргариенов, правящих Вестеросом.
Вышел первый тизер-трейлер приквела "Игры престолов"
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