В Сети показали трейлер сериала по "Властелину колец"

Видео: youtube.com/Prime VideoAmazon представил тизер-трейлер сериала своего производства по вселенной "Властелина колец". Проект покажут в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
Новое произведение получило название "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).
Сериал расскажет о событиях, которые произошли до времени действия трилогий "Хоббит" и "Властелин колец", которые экранизировал режиссер Питер Джексон. Частично сюжет основывается на книге "Сильмариллион".
Премьера проекта состоится 2 сентября 2022 года.
В феврале мультипликационная студия Pixar представила полный трейлер мультфильма "Базз Лайтер". В нем показаны приключения рейнджера, который стал прототипом для одноименной фигурки в мультфильме "История игрушек".
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