В Сети показали трейлер сериала по "Властелину колец"

Amazon представил тизер-трейлер сериала своего производства по вселенной "Властелина колец". Проект покажут в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Новое произведение получило название "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power).

Сериал расскажет о событиях, которые произошли до времени действия трилогий "Хоббит" и "Властелин колец", которые экранизировал режиссер Питер Джексон. Частично сюжет основывается на книге "Сильмариллион".

Премьера проекта состоится 2 сентября 2022 года.

