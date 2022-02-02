Вышел трейлер фильма "Воланд" по мотивам "Мастера и Маргариты"

Видео: YouTube-канал Universal Pictures RussiaКомпания Universal Pictures Russia опубликовала первый трейлер фильма "Воланд", снятый по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщает радио КП.
Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Марат Башаров, Леонид Ярмольник и другие.
Фильм расскажет о писателе, ставшем изгоем в творческих кругах. Его жизнь изменит встреча с Маргаритой, благодаря которой он начинает бороться за новый роман. В его произведении персонажами становятся люди из окружения, а прототипом Воланда стал недавно знакомый иностранец.
Режиссером картины выступил Михаил Локшин. Премьера фильма состоится 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занял лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix.
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