Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировые рейтинги Netflix

Фото: кадр из фильма "Мы все мертвы"; режиссер – Ли Джэ-гю, Ким Нам-су; производство – Film Monster Co., Netflix

Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занял лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix, следует из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.

По состоянию на 31 января сериал занимает второе место в российском рейтинге, уступая американской картине "Женщина в доме напротив девушки в окне".

Сериал "Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса среди учеников школы, которые должны вырваться из учреждения, иначе они сами станут монстрами.

Ранее южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за первые 25 дней с момента премьеры набрал 111 миллионов просмотров и стал самым популярным в истории Netflix. Картина возглавила топы площадки в 90 странах и вошла в список 18 наиболее востребованных шоу в США.

В январе 2022 года Netflix подтвердил, что сериал продлен на второй сезон.

