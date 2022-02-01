Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" возглавил мировые рейтинги Netflix

Фото: кадр из фильма "Мы все мертвы"; режиссер – Ли Джэ-гю, Ким Нам-су; производство – Film Monster Co., Netflix
Южнокорейский сериал "Мы все мертвы" занял лидирующие позиции в мировых чартах стримингового сервиса Netflix, следует из данных агрегатора статистики просмотров онлайн-платформ FlixPatrol.
По состоянию на 31 января сериал занимает второе место в российском рейтинге, уступая американской картине "Женщина в доме напротив девушки в окне".
Сериал "Мы все мертвы" рассказывает о распространении эпидемии зомби-вируса среди учеников школы, которые должны вырваться из учреждения, иначе они сами станут монстрами.
Ранее южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за первые 25 дней с момента премьеры набрал 111 миллионов просмотров и стал самым популярным в истории Netflix. Картина возглавила топы площадки в 90 странах и вошла в список 18 наиболее востребованных шоу в США.
В январе 2022 года Netflix подтвердил, что сериал продлен на второй сезон.
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