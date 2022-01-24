Звезда сериала "Игра в кальмара" поделилась редкими фото со съемочной площадки

Фото: instagram.com/hoooooyeony

Звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен показала редкие кадры со съемочной площадки проекта. Она опубликовала снимки в своем Instagram.

В популярном шоу Чон Хо Ен исполнила роль героини под номером 67. После выхода сериала девушка обрела мировую известность, став первой кореянкой, в одиночку появившейся на обложке американского Vogue.

На кадрах, которые опубликовала Чон Хо Ен, видно, как актеры шоу гримируются и готовятся к работе в съемочных павильонах.



Сюжет сериала "Игра в кальмара" рассказывает о людях, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Им предстоит пройти шесть детских игр на выживание. Победитель получает 40 миллионов долларов.

За первые 25 дней с момента премьеры "Игра в кальмара" смогла набрать 111 миллионов просмотров, обогнав "Бриджертонов" и став самым популярным сериалом в истории стриминговой платформы Netflix. Южнокорейский сериал возглавил топы площадки в 90 странах и вошел в список 18 наиболее востребованных шоу в США.

В январе 2022 года Netflix подтвердил, что сериал продлен на второй сезон.