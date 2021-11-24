Южнокорейский сериал "Зов ада" опередил "Игру в кальмара" в рейтинге Netflix

Фото: кадр из сериала "Зов ада"; режиссер – Ен Сан-хо; производство – Netflix
Новый южнокорейский мини-сериал "Зов ада" обошел "Игру в кальмара", возглавив рейтинг Netflix, сообщает радио КП.
Фантастическая многосерийка вышла на Netflix 19 ноября и сразу стала самым просматриваемым проектом на стриминговой площадке, а сериал "Игра в кальмара" оказался на четвертой строчке.
В сериале "Зов ада", снятом режиссером Ен Сан-хо, рассказывается о людях, узнавших о точной дате своей смерти.
За основу сериала взят южнокорейский комикс, подогнанный специально под смартфоны.
Ранее самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix стал южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека.
Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.
Южнокорейский сериал "Зов ада" стал самым популярным проектом на Netflix
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