Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу из-за высказывания о холокосте

12:30
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Руководство американской телекомпании ABC News отстранило актрису Вупи Голдберг от участия в шоу The View из-за ее высказывания о холокосте. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Выступая на телевидении, Голдберг высказала мнение, что холокост был прежде всего связан не с вопросом расы, а с бесчеловечным и жестоким отношением одних людей по отношению к другим. Слова актрисы вызвали возмущение общественности, из-за чего она принесла свои извинения.
Несмотря на публичное извинение, президент ABC News Ким Годвин принял решение отстранить Голдберг от участия в шоу, подчеркнув, что актрисе следует подумать об общественном значении неверных и оскорбительных высказываний.
Ранее студия Lucasfilm разорвала контракт с актрисой Джиной Карано, исполнявшей роль в сериале "Мандалорец", из-за высказывания, в котором она упомянула холокост.
Руководству компании не понравилось заявление сторонницы республиканцев, в котором она сравнила политическую обстановку в США с холокостом и отметила, что ненависть к людям за их политические взгляды ничем не отличается от ненависти к евреям.
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