Названы самые неприятные для россиян книжные персонажи

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В числе самых неприятных для россиян литературных персонажей оказались Долорес Амбридж и Питер Петтигрю из серии книг "Гарри Поттер" и героиня одноименного романа Льва Толстого Анна Каренина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Литрес".

29,9% россиян негативно относятся к Белле Свон, героине серии романов "Сумерки". Далее в рейтинге расположились Джоффри Баратеон (19,8%) из серии романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина, Лидия Беннет (19%) из книги "Гордость и предубеждение" Джейн Остин.

25,3% людей раздражает помещица, которая приказала Герасиму избавиться от собаки, из повести Ивана Тургенева "Муму". Пользователи также не очень хорошо относятся к Гумберту Гумберту из романа Владимира Набокова "Лолита", герою одноименного романа Александра Пушкина Евгению Онегину, героине романа-эпопеи "Война и мир" Наташе Ростовой.

87,9% россиян хотя бы раз сталкивались с неприязнью по отношению к литературным героям, а 48,1% из-за этого даже не дочитывали книгу. Большинство людей испытывают отвращение к персонажам из-за непонимания логики их действий, аморального и безнравственного поведения героев и неприятного осадка после прочтения.

Ранее самой популярной матерью среди литературных персонажей назвали Лили Поттер из серии книг о Гарри Поттере. За героиню проголосовали 36,5% опрошенных пользователей. Также опрошенные выделили маму Дяди Федора из произведений Эдуарда Успенского. Она набрала 29,3%.

