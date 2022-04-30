Какие книги стоит почитать в майские праздники

Главный редактор проекта The City, автор телеграмм-канала "Библиотека им. Смурыгиной" собрала главное, что нужно прочитать в майские праздники и не только.

"Билли Саммерс". Стивен Кинг, издательство АСТ

Фото: АСТ

Вроде как последняя книга Кинга, которая выходит в России. В центре сюжета киллер, который убивает только плохих. И вот последнее дело, платят за него невиданные деньги. Но клиент проблемный – в смысле появится неизвестно когда. Его надо дождаться. И вот на это время убийца придумывает себе мирную жизнь – притворяется пьющим писателем. А потом входит во вкус.

В зарубежных рецензиях пишут, что это лучший роман короля ужасов. Ничего особо ужасного в нем нет, просто хорошая книга.

"Русская кухня". Ольга Сюткина, Павел Сюткин, издательство НЛО

Фото: НЛО

Обязательное чтение для всех, кто считает себя хоть каким-то специалистом в кулинарии, гастроиндустрии и так далее. Обстоятельный справочник, преломляющий кухню с точки зрения культуры, идеологии и исторических потрясений. Почему квас – напиток патриотов? Как Микоян строил новую советскую кухню? Как в России мутировали блины? Ответы на эти и еще 384 других вопроса – в этой многостраничной книжке. Если у вас есть друг-повар, для него это будет идеальный подарок.

"Фигуры света". Сара Мосс, издательство "Фантом Пресс"

Про викторианскую эпоху без придыхания: времена были очень непростые, особенно для женщин. Главная героиня – девушка из очень хорошей семьи, которую держит в ежовых рукавицах жестокая мать. Как это ни парадоксально, это история не про феминизм, а о простом гуманизме. Когда-нибудь из него получится отличный сериал в противовес условной "Гордости и предубеждению".

"Ночная смена". Алексей Поляринов, издательство "Альпина"

Автор романа "Риф", который пару лет назад все друг другу рекомендовали, выпустил сборник эссе как памятник ненаписанным книгам. Среди идей – фанфики про страну ОЗ, роман про мать Сервантеса и лекция о мертвецах в русской литературе, плюс еще с десяток текстов о культуре и кино. По обложке не судят, конечно, но она выглядит супер.

"Перекрестки". Джонотан Франзен, издательство "Корпус"

Лучшая книга прошлого года по версии самых уважаемых западных медиа. Крупнейший американский писатель XXI века выпустил роман о семье, где каждый мечтает обрести счастье и свободу и где каждому почти в равной степени мешают родственники. Действие происходит в Чикаго 1970-х. Эта история должна стать первой частью трилогии, которая закончится в наши дни, проследив судьбы всех персонажей. Для любителей больших романов о противоречивом внутреннем мире – строго обязательно.

"Горничная". Нита Проуз, издательство "Азбука"

Главная героиня – горничная в пятизвездочном отеле. У девушки расстройство аутического спектра: она может отвечать невпопад и нечаянно обидеть. Короче, девушку не замечают, пока как-то раз она не находит в номере труп богатого постояльца. Экранизация "Горничной" уже дело решенное – центральную роль должна сыграть Флоренс Пью. Напомним, что именно она теперь играет Черную вдову вместо Скарлетт Йоханссон.

"Женщина не мужчина". Итаф Рам, издательство "Синдбад"

Описание может чем-то напомнить "Неортодоксальную". Роман о трех поколениях палестинских американок, которые разрываются между традициями семьи и собственными желаниями. Главная героиня хочет поступить в университет, но бабушка и дедушка уже решили, что она выйдет замуж. Кстати, выбирайте бумажную версию – "Женщина" восхитительно отпечатана.

"Человек, который умер дважды". Ричард Осман, издательство МИФ

Фото: МИФ

Продолжение "Клуба убийств по четвергам" – про квартет пенсионеров-сыщиков из элитного поселка для пожилых. Кстати, если вы не читали эту книгу – прочитайте обязательно. В Северной Америке говорят, что Ричарду Осману понадобилось всего две книжки, чтобы выбиться в высшую писательскую лигу: собственно, "Клуб" и вот эта. На сей раз тут про похищенные алмазы и колумбийских наркоторговцев.

"Нежный бар. История взросления, преодоления и любви". Дж. Р. Мерингер, издательство ЭКСМО

Фото: ЭКСМО

Эти мемуары – большой североамериканский бестселлер: роман возглавил списки NY Times, LA Times и так далее. В центре сюжета мальчик, лишенный отцовской фигуры. Он фактически растет за барной стойкой в заведении своего дяди – название книги стоит понимать буквально. Если вы видели фильм с похожим сюжетом, вы не ошиблись: в прошлом году вышла экранизация, которую снял Джордж Клуни.

"Зимний солдат". Даниэл Мейсон, издательство "Фантом Пресс"

Люциуш Кшелевский – польский аристократ, который решил стать врачом. Он мечтает заняться военной хирургией, но попадает в импровизированную больницу в старой церкви. Ему помогает сестра-монахиня, а потом появляется таинственный пациент.

Дэниэл Мейсон писал эту книгу почти 15 лет. Сначала планировалось, что местом действия станет Вена эпохи Фрейда, а сюжет будет вертеться вокруг врача, пациентки и ее мужа. Однако потом история "переехала" в полевой госпиталь Первой мировой.