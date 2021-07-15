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Культура

19:45

Новый роман Стивена Кинга выйдет в России в конце лета

культура

Фото: AP Photo/Francois Mori

Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Позже" появится в России к концу лета. Об этом сообщает ТАСС.

История будет повествовать о подростке Джейми Конклине, имеющем необычный дар: он может разговаривать с мертвыми. Эта способность может помочь детективу Лиз Даттон раскрыть дело серийного маньяка-подрывника, если призраки захотят отвечать на вопросы.

Роман уже вышел на английском языке и стал третьей книгой Кинга, изданной в Hard Case Crime.

"Мне нравится формат Hard Case, и мне показалось, что эта история с элементами саспенса и детектива, в центре которой оказывается мальчик, способный заглянуть на пределы нашего мира, идеально подходит под этот формат", – заявил писатель.

Ранее Кинг рассказал, что считает голливудский фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" слишком страшным. По его словам, эту картину он не смог досмотреть до конца. По словам писателя, в первый раз, когда он смотрел фильм, он был в больнице после аварии.

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