Стивен Кинг назвал самый страшный фильм

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, что считает голливудский фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" слишком страшным. По его словам, эту картину он не смог досмотреть до конца. Об этом сообщает News.ru.
По словам писателя, в первый раз, когда он смотрел фильм, он был в больнице после аварии.
"Мой сын принес видеокассету и предложил оценить проект. Но, досмотрев примерно до середины, я сказал: "Выключи его, это слишком страшно", – прокомментировал автор.
Фильм "Ведьма из Блэр" вышел в 1999 году. Он вызвал настоящий фурор в мире кинематографа. Картина оказалась одной из наиболее успешных по соотношению затраты – прибыль. Авторам она обошлась в несколько десятков тысяч долларов, а кассовые сборы составили почти 250 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что дочь певца Майкла Джексона Пэрис примет участие в съемках 10-го сезона хоррор-сериала "Американская история ужасов". Отмечается, что Пэрис сыграет по меньшей мере в одной серии проекта телеканала FX.
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