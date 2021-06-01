Стивен Кинг назвал самый страшный фильм

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Американский писатель Стивен Кинг рассказал, что считает голливудский фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" слишком страшным. По его словам, эту картину он не смог досмотреть до конца. Об этом сообщает News.ru.

По словам писателя, в первый раз, когда он смотрел фильм, он был в больнице после аварии.

"Мой сын принес видеокассету и предложил оценить проект. Но, досмотрев примерно до середины, я сказал: "Выключи его, это слишком страшно", – прокомментировал автор.

Фильм "Ведьма из Блэр" вышел в 1999 году. Он вызвал настоящий фурор в мире кинематографа. Картина оказалась одной из наиболее успешных по соотношению затраты – прибыль. Авторам она обошлась в несколько десятков тысяч долларов, а кассовые сборы составили почти 250 миллионов долларов.

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