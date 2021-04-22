Дочь Майкла Джексона сыграет в "Американской истории ужасов"

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Дочь певца Майкла Джексона Пэрис примет участие в съемках 10-го сезона хоррор-сериала "Американская история ужасов". Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что Пэрис сыграет по меньшей мере в одной серии проекта телеканала FX.

Как сообщалось, шоураннер проекта Райан Мерфи рассказал, что новый сезон "Американской истории ужасов" покажет зрителям две линии, которые будут развиваться на море и на песке.

Также Мерфи опубликовал тизер 10-го сезона под названием "Двойной сеанс". При этом более подробная информация о теме новых серий не разглашается.

Ранее 23-летняя актриса снималась в сериале "Звезда" (2017) и комедийном боевике "Гринго" (2018).

