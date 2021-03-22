Авторы "Американской истории ужасов" назвали тему десятого сезона

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Десятый сезон хоррор-сериала "Американская история ужасов" покажет зрителям две линии, которые будут развиваться на море и на песке. Об этом сообщил шоураннер проекта Райан Мерфи, передает "Газета.ру".

При этом более подробная информация о теме новых серий не разглашается. Тизер сезона под названием "Двойной сеанс" опубликовал Мерфи.

Зрители вновь увидят Сару Полсон, Лили Рэйб, Эвана Питерса. Среди присоединившихся актеров будут Маколей Калкин, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Адина Портер, Финн Уиттрок, Фрэнсис Конрой и Анжелика Росс.

Дата премьеры сериала еще не названа.

Ранее сериал "Американская история ужасов" вошел в топ-10 лучших хоррор-произведений для телевидения по версии журнала Rolling Stone. На первом месте оказался сериал Дэвида Линча "Твин Пикс".

