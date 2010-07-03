Кинокритик порекомендовал смотреть фильмы ужасов в кинотеатре

Фото: кадр из сериала Твин Пикс. реж. Дэвид Линч

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал "Твин Пикс" лучшим хоррор-сериалом, согласившись с оценкой журнала Rolling Stone. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его словам, американский сериал является настоящим произведением искусства. Его сложно отнести к чистому жанру, поскольку большое внимание в нем уделяется человеческой психологии. "Там основной ужас не в том, что появляются вурдалаки, вампиры или зомби, ужас в самой человеческой психологии", – отметил эксперт.

На второе место он бы поставил первые два сезона "Американской истории ужасов", где каждая серия – это отдельная история, хорошо продуманная и действительно пугающая.

Критик также посоветовал смотреть фильмы ужасов в кинотеатрах. По его мнению, дома лучше всего смотреть детективы, драмы, исторические сериалы и фэнтези. "Человек, который сидит перед телевизором, не очень испытывает нужду в ужасах, он лучше фильм ужасов в кинотеатре посмотрит", – заключил Шнейдеров.

Ранее сериал "Твин Пикс" возглавил список лучших сериалов в жанре ужасов по версии журнала Rolling Stone. Издание отмечало, что абсолютным чемпионом рейтинга сериал делает "мастерское сочетание мистики и человеческих страданий". Критикам и поклонникам он полюбился именно этой синергией. На второе место журнал поставил черно-белый сериал "Сумеречная зона".

