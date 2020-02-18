Кинокомпании Москвы примут участие в European Film Market в Берлине

Фото: кадр из фильма "Лед 2", 2020 год, режиссер Жора Крыжовников
Столичные кинокомпании представят свою продукцию на European Film Market в Берлине под единым брендом Created in Moscow. Европейский кинорынок будет проходить в одно время с Берлинском кинофестивалем с 20 по 27 февраля, информирует портал мэра и правительства Москвы.
"В этом году московские кинокомпании представят фильмы, уже вышедшие в прокат, а также презентуют новинки, которые можно будет увидеть в кинотеатрах совсем скоро. Это и триллеры, и мелодрамы, и одна биографическая лента. Едут по большей части опытные экспортеры, которые нацелены на расширение географии и увеличение списка контрактов", – сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, город активно поддерживает экспорт креативных индустрий. Отмечается, что столицу будут представлять 6 дистрибьюторов, 5 кинокомпаний, 3 анимационные студии, 2 постпродакшен-компании и один телеканал.
Так, на European Film Market поедут фильм "Вторжение", мелодрама "Лед 2", фильм ужасов "Вдова", биографическая лента о футболисте "Стрельцов" и триллер "Спутник".
Кроме того, в программе кинорынка будет представлен мультсериал "Малышарики". Он уже доступен для просмотра в Китае, США, Бразилии и странах Ближнего Востока. Помимо этого, будет продемонстрирован кукольный веб-сериал "Космический доктор Кот".
Ранее стало известно о том, что школьница из России будет экранизировать рассказ Стивена Кинга. Она изложит историю американского писателя на экраны всего за 1 доллар в рамках проекта Dollar Baby.
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