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Общество

06:37

Россияне выбрали лучшую мелодраму 21 века

культура кино общество

Фото: kinopoisk.ru

Лучшей мелодрамой 21 века по мнению россиян стал фильм "Дневник памяти" Ника Кассаветиса. Главные роли в нем исполнили Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс.

В тройку лидеров также вошли "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и "Великий Гэтсби" База Лурмана, пишет РИА Новости со ссылкой на "Кино Mail.ru".

Отмечается, что проект изучил все полнометражные фильмы в жанре мелодрамы, выпущенные с 2000 года по настоящее время, специально ко Дню святого Валентина.

Кроме того, в список вошли картины "Виноваты звезды", "Спеши любить", "Амели", "Кейт и Лео", "Дневник Бриджит Джонс" и другие.

Лучшей российской мелодрамой стала "Аритмия" Бориса Хлебникова. Также рейтинг включает "Приходи на меня посмотреть" Михаила Аграновича и Олега Янковского, "Благословите женщину" Станислава Говорухина, "Неадекватные люди" Романа Каримова.

Фильм "Паразиты" ранее выиграл главную награду премии "Оскар" в 2020 году, сумев обойти главного конкурента в номинации "Лучший фильм" – военную драму "1917". Также за приз боролись "Джокер", "Однажды в… Голливуде" и другие картины.

Фильм "Паразиты" стал триумфатором кинопремии "Оскар"

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