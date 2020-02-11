Школьница из Томска рассказала, как проходит кастинг актеров на фильм по Кингу

Школьнице из Томска удалось заключить контракт на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга всего за 1 доллар в рамках проекта Dollar Baby. Его цель – подарить шанс начинающим кинематографистам со всего мира снять картину по мотивам одного из произведений признанного мастера ужасов. Рассказываем, как проходит кастинг на главные роли в ленте и какие задачи перед собой ставит юный режиссер.



Прочтение с новым финалом

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

16-летняя Диана чуть больше года состоит в проекте "Сибирские киномастерские", где кинематографисты обмениваются опытом, создают творческие группы и совместно занимаются съемками. Здесь она обучалась сценарному делу. В рамках клуба девушке предложили подать заявку на участие в конкурсе Dollar Baby.

Она выбрала рассказ "Женщина в палате", заполнила заявку в интернете и уже буквально через сутки получила два контракта за подписью Кинга. Согласно документам, у девушки есть время на съемки фильма до 30 июня. А 30 октября ленту должны будут представить на фестивале Dollar Babies Russia в Краснодаре.

Диана рассказала Москве 24, что 11 февраля был объявлен кастинг, причем ведется поиск не только актеров, но и оператора, художника, монтажера, в общем всех, кто может помочь с созданием ленты.





Диана Очень активно формируем команду и любой желающий к нам может присоединиться.

Что же касается типажа артистов на главные роли, то у Дианы уже есть определенное видение.

"Ищем возрастную женщину от 50 лет с худощавым телосложением. Сейчас рассматриваем варианты на главную роль, нам очень нужна эмоциональность, насколько сильно актер может прочувствовать внутренний конфликт, как он может передать его через кадр", – делится она.

А вот при подборе актера на главную мужскую роль будут больше обращать внимание на актерские способности, нежели на внешность, говорит девушка. Заявки будут приниматься в течение двух следующих месяцев.

Диана также отмечает, что не планирует сильно вмешиваться в драматургию сюжета рассказа. Тем не менее концовка ее ленты будет несколько отличаться от книжной версии.





Диана Философия и мораль, акценты останутся теми же. Мы просто хотим финал сделать более оптимистичным, чтоб не было тяжелого осадка, как после прочтения рассказа.

Диана признается, что выбрала рассказ "Женщина в палате" именно из-за драматургии. По ее словам, герои этого произведения многогранные, "их в фильме можно очень круто раскрыть с разных сторон".



Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

"Начинаешь думать, анализировать, копать глубже, разбираться в жизни. В фильме, думаю, можно будет так расставить акценты, чтобы и зрителю было над чем задуматься после просмотра", – уточняет она.



В своем рассказе "Женщина в палате" Стивен Кинг описывает переживания мужчины, который решил незаконно совершить эвтаназию, дав своей неизлечимо больной матери смертельную дозу болеутоляющих таблеток.



О своем предыдущем опыте съемок девушка рассказывает так: "Снимала в основном короткометражки, социальные ролики, небольшие зарисовки".





Диана Мои фильмы посвящены больше социальным темам, которые общество зачастую не замечает. Проблема есть, но люди мало говорят об этом, например, тема предательства, человеческие пороки.

"Основной посыл заключается не в том, чтобы показать наличие проблем, а в том, чтобы продемонстрировать, как их можно разрешить. Бывает, я просто ставлю вопрос ребром и зрителю предоставляю возможность додумать и поразмыслить о том, как решить поставленную задачу, освещенную в фильме", – заключила она.





Ефимова Мария