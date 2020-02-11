Школьница из Томска рассказала, как проходит кастинг актеров на фильм по Кингу

Школьнице из Томска удалось заключить контракт на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга всего за 1 доллар в рамках проекта Dollar Baby. Его цель – подарить шанс начинающим кинематографистам со всего мира снять картину по мотивам одного из произведений признанного мастера ужасов. Рассказываем, как проходит кастинг на главные роли в ленте и какие задачи перед собой ставит юный режиссер.
Прочтение с новым финалом
16-летняя Диана чуть больше года состоит в проекте "Сибирские киномастерские", где кинематографисты обмениваются опытом, создают творческие группы и совместно занимаются съемками. Здесь она обучалась сценарному делу. В рамках клуба девушке предложили подать заявку на участие в конкурсе Dollar Baby.
Она выбрала рассказ "Женщина в палате", заполнила заявку в интернете и уже буквально через сутки получила два контракта за подписью Кинга. Согласно документам, у девушки есть время на съемки фильма до 30 июня. А 30 октября ленту должны будут представить на фестивале Dollar Babies Russia в Краснодаре.
Диана рассказала Москве 24, что 11 февраля был объявлен кастинг, причем ведется поиск не только актеров, но и оператора, художника, монтажера, в общем всех, кто может помочь с созданием ленты.
Что же касается типажа артистов на главные роли, то у Дианы уже есть определенное видение.
"Ищем возрастную женщину от 50 лет с худощавым телосложением. Сейчас рассматриваем варианты на главную роль, нам очень нужна эмоциональность, насколько сильно актер может прочувствовать внутренний конфликт, как он может передать его через кадр", – делится она.
А вот при подборе актера на главную мужскую роль будут больше обращать внимание на актерские способности, нежели на внешность, говорит девушка. Заявки будут приниматься в течение двух следующих месяцев.
Диана также отмечает, что не планирует сильно вмешиваться в драматургию сюжета рассказа. Тем не менее концовка ее ленты будет несколько отличаться от книжной версии.
Диана признается, что выбрала рассказ "Женщина в палате" именно из-за драматургии. По ее словам, герои этого произведения многогранные, "их в фильме можно очень круто раскрыть с разных сторон".
"Начинаешь думать, анализировать, копать глубже, разбираться в жизни. В фильме, думаю, можно будет так расставить акценты, чтобы и зрителю было над чем задуматься после просмотра", – уточняет она.
О своем предыдущем опыте съемок девушка рассказывает так: "Снимала в основном короткометражки, социальные ролики, небольшие зарисовки".
"Основной посыл заключается не в том, чтобы показать наличие проблем, а в том, чтобы продемонстрировать, как их можно разрешить. Бывает, я просто ставлю вопрос ребром и зрителю предоставляю возможность додумать и поразмыслить о том, как решить поставленную задачу, освещенную в фильме", – заключила она.
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