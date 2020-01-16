Стивен Кинг назвал свой критерий оценки претендентов на "Оскар"

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Стивен Кинг заявил, что оценивает искусство по качеству, а не по "разнообразию", сообщает "Газета.ру".

Такое высказывание писатель сделал на фоне обсуждений предстоящей церемонии вручения премии "Оскар". Шорт-лист номинантов уже раскритиковали за выдвижение исключительно мужчин в номинации для режиссеров и за почти полностью белую группу претендентов-актеров.

"Я бы никогда не подумал о разнообразии в вопросах искусства. Только качество", – заявил Кинг.

Пользователи Сети раскритиковали позицию писателя в социальных сетях.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля. Согласно новому формату, мероприятие пройдет без ведущего. На звание лучшего фильма претендуют такие картины, как "Джокер", "Маленькие женщины", "Ирландец", "Форд против Феррари", "Кролик Джоджо", "Брачная история", "1917", "Однажды в… Голливуде" и "Паразиты".

