HBO превратит фильм "Паразиты" в сериал

Фото: кадр из фильма “Паразиты”, режиссер Пон Чжун Хо

HBO снимет сериал по мотивам южнокорейского фильма "Паразиты", вышедшего на экраны в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в проекте примут участие создатель картины Пон Чжун Хо и режиссер Адам Маккей. Он известен по таким киноработам, как "Власть" (2018), "Наследники" (2018) и "Игра на понижение" (2015).

Известно, что в настоящее время HBO ведет переговоры с официальным дистрибьютером картины CJ ENM.

Фильм "Паразиты" повествует о семье бедняков, которая хочет изменить свое благосостояние посредством трудоустройства к богачам. Картина претендует на "Оскар" и уже получила "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке и "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Каким именно будет сериал – ремейком или спин-оффом – пока неизвестно.

Ранее стало известно, что сериал "Чернобыль" от HBO получил премию "Золотой глобус" в категории коротких сериалов. В сентябре сериал был удостоен сразу трех наград телеакадемии США Emmy.