Назван самый популярный сериал HBO

Фото: кадр из сериала "Хранители", реж. Николь Кэссел

"Хранители" стали самым популярным сериалом HBO в 2019 году, сообщает "Газета.ру".

Каждый из его эпизодов посмотрели семь миллионов зрителей. Кроме того, "Хранители" считаются самым популярным сериалом канала за всю его историю. Шоу обогнало по просмотрам "Большую маленькую ложь".

Главные роли в сериале об альтернативной истории США исполнили Реджина Кинг, Дон Джонсон и Эндрю Ховард. Дебютный эпизод первого сезона опубликовали 20 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис HBO Max, принадлежащий каналу HBO, планирует создать специальный эпизод популярного ситкома "Друзья". Студия ведет переговоры с авторами сериала и исполнителями главных ролей.

В сериале, который транслировался с 1994 по 2004 год на телеканале NBC, снялись Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. К производству новой серии могут вернуться и Дэвид Крейн вместе с Мартой Кауффман, сценаристы и создатели ситкома.

Известно, что переговоры пока находятся на ранней стадии, детали потенциального спецэпизода неизвестны. При этом ранее Марта Кауффман заявляла, что авторы оригинала не планируют перезапуск или возрождение "Друзей".