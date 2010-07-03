HBO может представить новый эпизод культового сериала "Друзья"

Фото: кадр из телесериала "Друзья", Создатель Дэвид Крейн и Марта Кауффман

Стриминговый сервис HBO Max, принадлежащий каналу HBO, планирует создать специальный эпизод популярного ситкома "Друзья". По информации Variety, студия ведет переговоры с авторами сериала и исполнителями главных ролей.

В сериале, который транслировался с 1994 по 2004 год на телеканале NBC, снялись Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. К производству новой серии могут вернуться и Дэвид Крейн вместе с Мартой Кауффман, сценаристы и создатели ситкома.

Известно, что переговоры пока находятся на ранней стадии, детали потенциального спецэпизода неизвестны. При этом ранее Марта Кауффман заявляла, что авторы оригинала не планируют перезапуск или возрождение "Друзей".

"Одна из причин, по которой мы не будем проводить перезапуск, заключается в том, что это шоу о времени в вашей жизни, когда ваши друзья – это ваша семья. Когда у вас появляется семья, все меняется", – заявила автор.

Ранее американские социологи признали Дженнифер Энистон самой популярной актрисой. Взрывную популярность в социальных сетях звезде принес первый снимок в новом Instagram-аккаунте – на нем запечатлена компания коллег Энистон по сериалу "Друзья".