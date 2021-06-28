Джордж Мартин перепишет финал "Игры престолов"

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Американский писатель Джордж Мартин посчитал финал сериала "Игра престолов", который основан на его серии романов "Песнь льда и огня", провальным. Он пообещал фанатам саги, что напишет новую концовку в последней книге, сообщает Deadline.
"Когда в 2011 году вышел первый сезон, я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошел своим путем", – отметил он.
Мартин рассказал, что к студии HBO у него сначала не было вопросов. Сценаристы консультировались с ним по основным сюжетным линиями и вносили свои правки.
По его словам, в определенный момент изменений стало слишком много, из-за чего исчезла самобытность "Игры престолов", а концовка восьмого сезона разочаровала миллионы поклонников.
Сейчас автор работает над последними книгами "Ветра зимы" и "Грезы о весне". Первая выйдет летом 2021 года, а вторая – примерно через два года.
Ранее первые официальные кадры сериала-приквела "Игры престолов" под названием "Дом дракона" появились в Сети. Их опубликовал телеканал HBO.
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