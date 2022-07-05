"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о гусарах

В канун 1983 года, открыв свежий выпуск журнала "Советский экран", киноманы наткнулись на цитату из Лермонтова: "Недаром помнит вся Россия". И целый пантеон разудалых гусар. Перед глазами тут же возникли кадры из любимых фильмов. Люди их обожали. Доказательство тому анекдоты о похождениях поручика Ржевского. А началось все с "Гусарской баллады" Эльдара Рязанова, где того самого упомянутого поручика сыграл Юрий Яковлев. Услышав очередной анекдот о своем герое, актер хохотал.

В каком фильме Юрий Никулин запретил сниматься своей жене? Как Василий Ливанов решил судьбу картины о кавалергардах? Из-за чего во время съемок в "Сватовстве гусара" Михаил Боярский оказался в реанимации? Почему Андрей Ростоцкий бесплатно снимался в картине "Эскадрон гусар летучих"? И какую роль сыграла плохая примета в фильме "О бедном гусаре замолвите слово"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".