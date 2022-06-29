"Звезды советского экрана": Родион Нахапетов

В преддверии нового 1971 года свежий выпуск журнала "Советский экран" было просто не достать. О таком подарке читательницы не могли и мечтать. Глядя в карие глаза Родиона Нахапетова, женщины мысленно переносились в знойный летний Узбекистан, где разворачивались события фильма "Влюбленные". Казалось, не было ни одной девушки, которая бы не мечтала оказаться на месте Анастасии Вертинской.
Из-за чего Родион Нахапетов завидовал Леониду Куравлеву и Василию Шукшину? Как Ленин помог решить актеру квартирный вопрос? И за что режиссер Марк Донской обиделся на Нахапетова? Почему Родион Нахапетов запретил Вере Глаголевой играть в театре на Малой Бронной? Как Нахапетов первым в советском кино сыграл Штирлица и из-за чего не получил роль в "Семнадцати мгновениях весны"?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: