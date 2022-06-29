"Звезды советского экрана": Родион Нахапетов

В преддверии нового 1971 года свежий выпуск журнала "Советский экран" было просто не достать. О таком подарке читательницы не могли и мечтать. Глядя в карие глаза Родиона Нахапетова, женщины мысленно переносились в знойный летний Узбекистан, где разворачивались события фильма "Влюбленные". Казалось, не было ни одной девушки, которая бы не мечтала оказаться на месте Анастасии Вертинской.

Из-за чего Родион Нахапетов завидовал Леониду Куравлеву и Василию Шукшину? Как Ленин помог решить актеру квартирный вопрос? И за что режиссер Марк Донской обиделся на Нахапетова? Почему Родион Нахапетов запретил Вере Глаголевой играть в театре на Малой Бронной? Как Нахапетов первым в советском кино сыграл Штирлица и из-за чего не получил роль в "Семнадцати мгновениях весны"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".