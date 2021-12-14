Съемки телешоу "Форт Боярд" могут пройти на одном из фортов Кронштадта

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Съемки игры "Форт Боярд" могут пройти на одном из фортов Кронштадта. Об этом сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, передает РИА Новости.
"Я мечтаю, что там будет снят российский "Форт Боярд", – призналась она, добавив, что в настоящий момент переговоры ведутся с рядом телеканалов, заинтересованных в площадке.
Шойгу уточнила, что предварительно форты необходимо отреставрировать. Основной объем работ касается фортов Император Александр I, Кроншлот и Император Петр I и придется на 2022 год. Окончание реставрации намечено на 2024 год.
В настоящий момент на объектах проекта "Остров фортов" стартовали строительно-монтажные работы.
Планируется, что в будущем там появятся самый большой в мире музей военно-морского флота, океанариум, дайвинг-центр, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также научные и образовательные площадки.
Реализация проекта по благоустройству туристического кластера позволит трудоустроить порядка тысячи человек.
Ранее сообщалось, что около 500 тысяч квадратных метров спортивных, культурно-развлекательных и других объектов появятся на территории спортивно-событийного кластера "Прокшино". В частности, речь идет о строительстве горнолыжного курорта с 11 трассами протяженностью до километра.
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