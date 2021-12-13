Горнолыжный курорт и киностудия появятся в кластере "Прокшино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 500 тысяч квадратных метров спортивных, культурно-развлекательных и других объектов появятся на территории спортивно-событийного кластера "Прокшино". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На территории более 130 гектаров рядом со станцией метро "Прокшино" инвестор реализует проект спортивно-событийного кластера, в рамках которого планирует построить порядка 500 тысяч квадратных метров объектов делового, спортивного, спортивно-развлекательного, досугового, культурно-развлекательного и образовательного назначения", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что речь идет в том числе о строительстве горнолыжного курорта с 11 трассами протяженностью до километра, центра экстремальных видов спорта, аквапарка, а также киностудии и естествоведческого музея. Помимо этого, на территории кластера появятся магазины и деловые центры, там обустроят парковую зону.

По словам Бочкарева, этот проект позволит создать в городе дополнительные рабочие места в условиях хорошей транспортной доступности.

Ранее стало известно, что в Очаково-Матвеевском районе на западе столицы в составе ЖК "Level Мичуринский" построят самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку. Уточнялось, что мост будет проходить через эксплуатируемую кровлю, где разместятся пространства для отдыха. Помимо этого, проект благоустройства предусматривает создание амфитеатра и установку трибун для наблюдения за матчами на местных спортивных площадках.

