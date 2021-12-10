Наталья Сергунина рассказала об открытии в Москве 20-го детского технопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На базе Российского государственного университета имени Косыгина в Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Косыгин парк" стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12–17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Занятия будут вести как преподаватели вуза, так и приглашенные эксперты. Сам технопарк поделен на три тематических кластера. Первый – "Мода 4.0" – состоит из пяти лабораторий, посвященных дизайну одежды и диджитал-дизайну. Второй – "Чистый мир". Его слушатели научатся создавать экологичную одежду и рационально использовать ресурсы.

Помимо этого предусмотрены две отдельные программы – "Умная одежда", в рамках которой расскажут, например, как создавать изделия с функциями контроля здоровья, и "Устойчивая мода", освещающая, в частности, вопросы вторичного использования тканей.

Последний кластер – информационных технологий. В него вошли лаборатории "VR/AR", "Робототехника" и "Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников". Там учеников научат использовать современные технологии для автоматизации производства одежды.

В сентябре Сергей Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" на базе Российского университета транспорта (МИИТ). В нем реализуются следующие направления подготовки: GIS-технологии, создание интеллектуальных транспортных систем, VR- и AR-технологии, основы проектирования, аддитивные технологии в проектировании и производстве и другие.

