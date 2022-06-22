Сиквел "Доктора Стрэнджа" вышел на Disney+

Фото: кадр из фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"; режиссер – Сэм Рэйми; производство – Marvel Studios Inc.

В онлайн-кинотеатре Disney+, который недоступен в России, вышел цифровой релиз фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Фильм стал доступен спустя почти полтора месяца после старта его проката в зарубежных кинотеатрах.

Ранее московский кинотеатр "Киносфера IMAX" приступил к показу фильма "Бэтмен", который до этого был отменен для проката в российских кинозалах.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявляла, что голливудские фильмы вернутся в кинопрокат в России, однако, по ее мнению, следует сократить количество их показов. Она сделала акцент на том, что фильмы "с извращениями" и "с уродскими нравственными посылами" не должны появляться на российском экране.