"Тайны кино": "Иди и смотри"

"Иди и смотри" – картина, которую смотреть больно, для некоторых даже невозможно. Но как это ни странно, именно эта картина была самой заветной мечтой режиссера Элема Климова, потому что он родился и вырос в Сталинграде и о войне знал не понаслышке. Он видел ее собственными глазами и сохранил эти воспоминания на всю жизнь. И, несмотря ни на что, снял самое страшное кино о войне.
Кто же помог Элему Германовичу в осуществлении его мечты? Почему путь картины от сценария до съемочной площадки занял долгие семь лет? Как изменились за эти годы представления режиссера о будущем фильме?
Чем покорил Климова 14-летний Алеша Кравченко? Кого Элем Германович с трудом терпел на съемочной площадке? Что едва не убило оператора картины Алексея Родионова? И съемки какого эпизода фильма заставили юного актера Кравченко по-настоящему испугаться? Об этом – в программе "Тайны кино".
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