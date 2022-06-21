"The City": в Москве стартовал фестиваль документального кино Beat Film Festival

В Москве стартовал фестиваль документального кино Beat Film Festival, который продлится до 3 июля. Зрители смогут посмотреть различные фильмы. Например, можно оценить картину "Корова", которая была участницей прошлых Канн.

Главной героиней фильма действительно стала корова. Вся жизнь Лумы – это бесконечные роды, дойка, еда, снова роды и так по кругу. Андреа Арнольд, лауреат "Оскара", снимала ее больше четырех лет. Фильм стал попыткой намекнуть, что человек относится к живым существам как к вещам.

Подробнее – в сюжете проекта The City.