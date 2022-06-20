"Звезды советского экрана": легендарные грузинские актеры

В мае 1979 года, когда земля цветет и хорошеет, вышел один из самых теплых и солнечных номеров журнала "Советский экран". Ведь он был полностью посвящен киноактерам Грузии – самой уютной, самой щедрой, самой веселой.
Как простые семечки стали причиной ссор между Софико Чиаурели и Георгием Данелией? Почему Данелия вдруг пошел против своей воли и подчинился женщинам? Какой эпизод из фильма "Мимино" едва не стоил жизни Вахтангу Кикабидзе? О какой эротической сцене в фильме "Белое солнце пустыни" мечтал Кахи Кавсадзе? Как он покалечил своего партнера? И по какой причине лишился голоса грузинский Остап Бендер?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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