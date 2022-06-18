Российские онлайн-кинотеатры начали закупать корейские и турецкие сериалы

Российские онлайн-кинотеатры массово закупают корейские и турецкие сериалы, а также индийские фильмы. Сервисы пытаются заполнить освободившуюся голливудскую нишу.

Понравятся ли россиянам азиатские картины и какое кино будут смотреть в РФ в ближайшее время? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

