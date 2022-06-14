"Wow эффект": вулкан проснулся на Филиппинах

Вулкан Булусан проснулся на Филиппинах. При этом, по словам сейсмологов, извержение начинает нарастать.

Между тем видео из Сан-Франциско привело в восторг поклонников нейросетей. Ролик позволяет сравнить, что видят на дороге беспилотники с искусственным интеллектом и что может различить человек.

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