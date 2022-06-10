"Wow эффект": флешмоб с пощечинами мексиканскими лепешками

В TikTok появился новый флешмоб, в котором участвуют тысячи людей, а некоторые даже целыми семьями. Все они раздают друг другу пощечины маленькими мексиканскими лепешками.

Ролики с такими сражениями набирают миллионы просмотров. Для некоторых этот флешмоб оказался способом выяснить отношения в игровой форме. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".