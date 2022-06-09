Москвичей пригласили обследоваться в павильонах "Здоровая Москва" в праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям столицы предложили пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" в период длинных июньских выходных, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Предлагаем провести это время с пользой для здоровья: если в рабочие дни у вас нет возможности пройти обследование организма, то вы можете посетить павильоны "Здоровая Москва" в выходные. Они продолжат работать без изменений, в том числе и в праздничные дни", – приводятся в сообщении слова руководителя Центра медицинской профилактики столичного Депздрава Татьяны Елагиной.

Более 11 исследований входят в расширенную программу, которая направлена на выявление сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы и других. При этом перенесшие коронавирус имеют возможность пройти ряд дополнительных исследований. Пациенты с выявленными отклонениями направляются в медучреждения.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в 2022 году 11 мая, они функционируют в 46 точках столицы. Они будут работать до конца сентября. Бесплатное полное обследование там займет не больше 60 минут.

Чтобы пройти диспансеризацию, с собой следует взять паспорт и московский полис ОМС. В анкете москвичам нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

Затем начнется общее обследование, в ходе которого посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, рост, вес и окружность талии, рассчитают индекс массы тела, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина. Пациенты старше 40 лет сдают также общий анализ крови.

