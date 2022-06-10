"Это наш город": в Ботаническом саду появились лебеди

В Ботаническом саду появились лебеди. До этого каждый год на Центральный пруд их привозили из Московского зоопарка.

Теперь пернатые будут жить тут постоянно. Им по четыре года. У лебедей пока нет имен. Выбрать их помогут горожане, для этого будет объявлен конкурс.

Сотрудники сада следят за тем, чтобы птицам не навредили и не кормили вредной едой.