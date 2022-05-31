Москвичей пригласили посетить лекторий "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На площадках проекта "Здоровая Москва" пройдет цикл из 10 открытых лекций с участием врачей, диетологов, ученых и психологов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, специалисты выступят в столичных парках, таких как "Музеон", "Зарядье", Парк Горького, ВДНХ и других.

Первая лекция состоится в воскресенье, 5 июня, в летнем кинотеатре "Музеона". Денис Проценко и Алексей Свет обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта "Здоровая Москва".

Ранее Ракова рассказала, что в павильонах "Здоровая Москва" прошли обследование более 20 тысяч людей. Она отметила, что в городских парках работают 46 павильонов "Здоровая Москва". Обследование там можно пройти без записи.

