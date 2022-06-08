Птенцы редкого вида лебедей родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке на свет появились птенцы редких черношейных лебедей, которые отличаются необычным окрасом. Так, основание серого клюва украшает большой красный нарост, шея и голова насыщенно-черного цвета, а остальное оперение белоснежное, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Данный вид занесен в Международную красную книгу.

"Черношейные лебеди – эндемики Южной Америки, то есть обитают только в пределах конкретного региона. Численность этих красивых грациозных пернатых в природе сегодня относительно стабильна и не вызывает серьезных опасений у орнитологов", – рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, главной угрозой для данного вида является осушение болот и загрязнение озер, поэтому в зоопарках по всему миру создают резервную популяцию.

"Всего в нашей коллекции представлены девять особей: трое взрослых, четверо подросших птенцов и двое крох, которые вылупились в этом сезоне", – добавила Акулова.

В настоящее время посетители Московского зоопарка могут посмотреть на лебедят в павильоне "Птицы и бабочки", а в середине лета они вместе с родителями перейдут в уличный вольер.

Ранее сообщалось, что в столичном зоосаде на свет появился птенец беркутов. Беркуты относятся к достаточно большим хищным птицам, к семейству ястребиных. В Московском зоопарке в настоящее время живут шесть таких птиц.

По словам Акуловой, птенец еще достаточно мал и не вылетает из гнезда. Специалисты же не вмешиваются в жизнь малыша. Только родившийся беркут покрыт серо-белым пухом с черными вкраплениями. Узнать его пол можно будет лишь в конце лета, проведя генетическую экспертизу оперения. Пока птенец получает пищу от родителей, а спустя несколько месяцев он сможет питаться самостоятельно, вылетая из гнезда.

